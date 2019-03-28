Стала відома причина вибуху у Кропивницькому, з’ясувалося, що це не пов’язане з діяльністю газової заправки.

Вибух у Кропивницькому не пов’язаний з роботою газової заправки. Він став наслідком порушення техніки безпеки при транспортуванні і перекачуванні газу між двома суб’єктами господарювання з використанням автоцистерн.

У результаті вибуху у Кропивницькому були поранені 4 людини. Вони з різними травмами доставлені до лікарні.

Прокуратура Кіровоградської області взяла під контроль досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

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Нагадаємо, що вчора, 27 березня, стався вибух у Кропивницькому на вулиці Київській. Пролунало декілька потужних вибухів на газовій заправці