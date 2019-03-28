До виборів президента лишилися лічені дні, але багато українців досі не визначилися через велику кількість кандидатів. Як же вибрати серед них достойного?

Вибори президента України відбудуться уже цієї неділі, 31 березня. Тим, хто ще не знає, за кого голосувати, журналісти Ранку у великому місті дають кілька порад.

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1. Подивіться, що кандидат зробив, чим займався раніше, які були здобутки та поразки?

Цю інформацію можна знайти в інтернеті. До того ж за останні кілька місяців незалежні громадські організації підготували та виклали в мережу докладний аналіз біографій і діяльності всіх кандидатів.

Не вірте тим, хто каже, що керувати країною може людина без досвіду. Тут варто згадати актора Рональда Рейгана, який зумів стати одним з найуспішніших президентів США. Так, він справді був актором, але перед тим, як виграти президентські вибори у 1980 році, 20 років займався політикою, був активним членом Республіканської партії і двічі обирався губернатором штату Каліфорнія. Тобто він став президентом, коли вже мав величезний політичний та управлінський досвід.

2. Не вірте усім обіцянкам кандидатів.

Під час виборів цим грішать усі політики. І винні у цьому ми самі, оскільки схильні завищувати очікування, захоплюватись лідерами і сподіватись, що вони все зроблять за нас.

Проте, якщо кандидат обіцяє якісь неймовірні соціальні блага, задайте логічне питання: а звідки на це взяти гроші і кому з цього вигода?

І взагалі – чи має право кандидат в президенти обіцяти щось про тарифи та ціни? Так, має. Президент також відповідає за зовнішню політику, за армію, спецслужби. Економічні та соціальні питання – це вже до парламенту та уряду.

3. Дізнайтеся, на чиєму боці кандидат, адже в країні йде війна.

Ви впевнені, що ваш кандидат впорається з викликами зовнішньої агресії, чи здатен він боротися проти внутрішнього ворога, що він не зрадить? Тож, не лінуйтесь: читайте, аналізуйте, думайте.

Як проголосувати на виборах, хто має право та що необхідно взяти з собою на виборчу дільницю – в матеріалі Фактів ICTV.