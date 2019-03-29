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Факти / Україна

Бліндажі злетіли в повітря! Сили ООС завдали удару по окупантам

У відповідь на провокативні обстріли окупантів військові ООС завдали удару по їх позиціям.

Сили ООС завдали удару по окупантам

Підрозділи Об’єднаних сил на Донбасі знищили два бліндажа противника та пошкодили одну одиницю техніки.

– Безповоротні та санітарні втрати противника уточнюються, – повідомляє офіцер ЗСУ і блогер Анаталій Штефан “Штірліц” та додає відео удару українських бійців по ворожим позиціям.

Вчора ВСУ в результаті удару по ворожим бліндажам знищили чотирьох бойовиків.

Днями в Луганській області  ЗСУ знищили командний пункт бойовиків.

Джерело: Анатолий Штирлиц

Відео: Анатолий Штирлиц

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