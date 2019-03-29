У відповідь на провокативні обстріли окупантів військові ООС завдали удару по їх позиціям.

Підрозділи Об’єднаних сил на Донбасі знищили два бліндажа противника та пошкодили одну одиницю техніки.

– Безповоротні та санітарні втрати противника уточнюються, – повідомляє офіцер ЗСУ і блогер Анаталій Штефан “Штірліц” та додає відео удару українських бійців по ворожим позиціям.

Вчора ВСУ в результаті удару по ворожим бліндажам знищили чотирьох бойовиків.

Днями в Луганській області ЗСУ знищили командний пункт бойовиків.

Джерело: Анатолий Штирлиц

Відео: Анатолий Штирлиц