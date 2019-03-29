У день тиші перед президентськими виборами 2019, який починається у ніч на суботу, 30 березня, забороняється будь-яка передвиборча агітація.
День тиші перед виборами 2019 починається в суботу, 30 березня, о 00.00, у разі проведення другого туру – також у суботу, 20 квітня.
– Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів, – йдеться у статті 57 закону Про вибори президента України.
Опівночі 30 березня комунальні служби зобов’язані очистити стіни і стовпи від передвиборної агітації, зняти борди з політичною рекламою.
У цей період заборонена будь-яка агітація, а також оприлюднення результатів соціологічних досліджень, оскільки вони можуть вплинути на думку виборців.
День тиші потрібен виборцям, аби відпочити від політичної реклами і ще раз все зважити перед прийняттям важливого рішення.
Фактично це день перед виборами і безпосередньо сам день голосування – 30 і 31 березня.
До речі, день тиші стосується всіх виборів – президентських, парламентських і місцевих.
Важливо! День тиші не поширюється на інформацію безпосередньо про самі вибори, роз’яснення законодавчих норм та порядку голосування.Читайте: Правила і табу: як голосувати на виборах 2019 Вибори 2019: як голосуватимуть українці в Росії Другий тур виборів президента України 2019: дата, особливості
Що відноситься до передвиборчої агітації
Аби зрозуміти, що забороняється у день тиші, необхідно конкретизувати – що відноситься до передвиборчої агітації:
- зустрічі з виборцями;
- проведення мітингів;
- публічні дебати, дискусії, круглі столи та прес-конференції;
- політична реклама в ЗМІ – виступи, інтерв’ю, відеофільми;
- розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань;
- розміщення агітації на носіях зовнішньої реклами;
- проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки кандидата на пост президента, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
- публічні заклики голосувати за або не голосувати за кандидата на пост президента, або публічні оцінки діяльності кандидата;
- встановлення інформаційних наметів.
Яке покарання за порушення у день тиші
За порушення перерахованих вище заборон 30 і 31 березня встановлена адміністративна відповідальність, прописана у ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні порушення.
Проведення передвиборної агітації у день тиші карається штрафом:
- для громадян – від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (510-850 грн);
- для посадових осіб – від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів (850-1360 грн).
До речі, раніше ми публікували інструкцію від Мін’юсту, як проголосувати на виборах 2019.
Фото: КВУ