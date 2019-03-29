Напередодні президентських виборів виборчий бюлетень скоротився на 7 кандидатів.
Кількість кандидатів, які зняли свою кандидатуру на участь у виборах президента України, становить 7 людей.
31 березня виборці не побачать у списках:
- Дмитра Гнапа – зняв кандидатуру на користь Анатолія Гриценка;
- Сергія Таруту – вирішив підтримати Юлію Тимошенко;
- Андрія Садового – знявся на користь Анатолія Гриценка;
- Євгенія Мураєва – його підтримка перейшла на користь Олександра Вілкула;
- Дмитра Добродомова – знявся на користь Анатолія Гриценка;
- Сергія Кривоноса – підтримав Петра Порошенка;
- Олександра Мороза – зняв кандидатуру за рішенням активу Соціалістичної партії.
ЦВК повідомила, що у бюлетенях залишиться 39 прізвищ. Оскільки Сергій Тарута та Олександр Мороз заявили про свою неучасть у виборах після 7 березня, то їхні імена залишаться у виборчому бюлетені.
Крім того, ЦВК не буде ставити навпроти жодного з них штампу Вибув.
Читайте: Гусь іде на вибори: інструкція від Мін’юсту, як проголосувати
Раніше Факти ICTV писали про те, о котрій відкриються виборчі дільниці.