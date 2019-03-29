Напередодні президентських виборів виборчий бюлетень скоротився на 7 кандидатів.

Кількість кандидатів, які зняли свою кандидатуру на участь у виборах президента України, становить 7 людей.

31 березня виборці не побачать у списках:

Дмитра Гнапа – зняв кандидатуру на користь Анатолія Гриценка;

Сергія Таруту – вирішив підтримати Юлію Тимошенко;

Андрія Садового – знявся на користь Анатолія Гриценка;

Євгенія Мураєва – його підтримка перейшла на користь Олександра Вілкула;

Дмитра Добродомова – знявся на користь Анатолія Гриценка;

Сергія Кривоноса – підтримав Петра Порошенка;

Олександра Мороза – зняв кандидатуру за рішенням активу Соціалістичної партії.

ЦВК повідомила, що у бюлетенях залишиться 39 прізвищ. Оскільки Сергій Тарута та Олександр Мороз заявили про свою неучасть у виборах після 7 березня, то їхні імена залишаться у виборчому бюлетені.

Крім того, ЦВК не буде ставити навпроти жодного з них штампу Вибув.

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