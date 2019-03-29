Тривалість літа в Україні збільшилася на тиждень – до 124 днів, тобто чотирьох місяців.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського заяви деяких кліматологів щодо скорочення тривалості метеорологічного літа до двох місяців називають хибними.

– Насправді, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у місті Києві, середня тривалість метеорологічного літа у XXI столітті збільшилася на тиждень і сягає 124 днів, тобто чотирьох місяців, а не двох, – йдеться у повідомленні.

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Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова заявила, що перша половина літа в Україні буде холодною, а після 15 серпня вже розпочнеться осінь. Таким чином, тривалість літа скоротилася до двох місяців.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського