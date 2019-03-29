Вибори президента відбудуться вже за два дні. Скільки витратили кандидати, як пройшла передвиборча кампанія та які особливості вона мала – Факти ICTV підбивають підсумки.

Вибори в Україні 2019 відбудуться вже у неділю. Офіційно передвиборча кампанія стартувала 29 грудня (хоча це не завадило деяким кандидитам активізуватись заздалегідь). Баталії за президентський пост добігають кінця, стаючи іноді більш відчайдушними та жорстокими.

За три місяці ми побачили багато – і неочікувану заяву Володимира Зеленського у новорічну ніч, і події історичного значення (отримали томос), і ,традиційно, брудні звинувачення один одного, гучні розслідування щодо кандидатів та непередбачувані об’єднання опонентів.

Напередодні виборів Факти ICTV підбивають підсумки – скільки грошей витратили кандидати, наскільки гарячою була кампанія 2019 року, чим вона відрізнялась від минулих та які особливості мала.

Скільки коштує стати президентом?

Підбивати підсумки почнемо з фінансового аспекту. З бюджету України на перший тур було виділено близько 1,5 млрд гривень – за ці гроші працює ЦВК, друкуються бюлетені, утримуються дільниці та ін.

Окрім того, що кожен з кандидатів у президенти сплатив по 2,5 млн застави у ЦВК, чимала сума пішла на рекламу, агітаційні матеріали, роботи штабів та ін. Все це має фінансуватись зі спеціальних фондів. 18 березня кандидати подали до ЦВК декларації з витратами.

Отож, виборчий фонд Петра Порошенка – найбільший серед усіх. Він становить 415,5 млн гривень.

Майже на третину менше витратила Юлія Тимошенко – 164 млн гривень.

Володимир Зеленський, порівняно з іншими, заощаджував – його фонд склав 95,4 млн гривень. Але це не зрівняється зі скромними витратами Юрія Бойка – 47,3 млн.

Анатолій Гриценко, у свою чергу, витратив 101,9 млн гривень, а Олег Ляшко, для порівняння – 83,9 млн.

Якою була передвиборча кампанія?

До цьогорічних виборів часто застосовували слово “рекордні”. Спочатку 90 осіб подали документи у ЦВК, правда залишилось тільки 44, з яких ще 7 знялись на користь інших осіб. Як наслідок, маємо рекордної довжини бюлетень – 80 см. Кошти на виборчу кампанію з бюджету також перевищують минулорічні видатки на 20%.

Політичний експерт Олександр Антонюк характеризує кампанію 2019 року як найбільш емоційну за всю історію, з надмірною кількістю технічних кандидатів та занадто низьким рівенем змістовного навантаження.

– Основними інструментами боротьби між кандидатами були заяви та компромати. А питання розвитку, повноважень та світоглядів не перевищували 10%.

Майже не було і комунікації із зовнішнім світом, наголошує експерт.

– Коли ми дивимось за конкуренцією у США, Німеччині чи Франції – до нас доходить і їх проблематика, і їх інтереси. Зовнішній світ навряд щось зрозумів у риториці наших політиків, особливо лідерів перегонів, окрім того, що у нас велика корупція.

Ще одна особливість цьогорічних перегонів – низькі рейтинги кандидатів (найбільшу підтримку має Зеленський, а це лише 17,8%). Більше того, 59% громадян не вірять у те, що вибори пройдуть чесно.

– Якщо порівнювати з 90-ми та початком 2000-х, то станом на сьогодні, виборча кампанія – на підлітковому рівні. Ми бачимо безвідповідальність і, як результат, велику недовіру до політичного класу як такого. Понад 70% населення політикам не довіряє. Звідси і низькі рейтинги, навіть у лідерів гонки, – коментує Антонюк.

Виборча кампанія Петра Порошенка

За останніми дослідженнями КМІСу, чинний президент має 11,7% підтримки. Причому його електорат – люди старші 30 років (13-15%). В той час як до 30 років його підтримує лише 7%.

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Фактично, Порошенко почав свою кампанію з вересня-жовтня 2018 року, коли з’явився лозунг Армія! Мова! Віра!.

Вагомий здобуток президента, який збігається з початком кампанії, – отримання томосу.

– Томос свій ефект дав – це хвиля патріотизму і підтримки церкви. Для іміджу – це історичний крок і заперечити цей факт не можна.

Серед недоліків кампанії Порошенка експерт називає негативну риторику у бік Тимошенко.

– Постійні атаки по своєму конкуренту, Юлії Володимирівні, і використання прийомів “нижче поясу” не додають йому і його команді балів. Можливостей у чинного президента набагато більше, щоб тримати той рівень, який він задав, ставши першим англомовним президентом в комунікації з міжнародними спільнотами.

Виборча кампанія Юлії Тимошенко

За три дні до виборів Юлія Тимошенко має 8,3% підтримки. Молодь підтримує її ще менше, аніж Порошенка – на рівні 3%. Електорат Тимошенко – це переважно люди старші 45 років.

Юлія Тимошенко свою кампанію запустила ще влітку. І була тоді лідером соцопитувань. Однак, чим ближче до виборів, тим нижче опускається її рейтинг.

– Є декілька аспектів, які не дали їй можливості далі розгорнутись – віковий ценз, політичний бекгрануд, який вона напрацювала за роки перебування у політиці, занадто потужна емоційність і непослідовність у своїй риториці, – розповідає Олександр Антонюк.

Виборча кампанія Володимира Зеленського

Незмінно лідирує у рейтингах Володимир Зеленський. Наразі він має 17,8% за даними КМІСу. Причому його електорат – це молодь (45%).

– Його високий рейтинг є дещо “дутим”. 20% серед населення – це тільки динаміка і тенденція. Це не означає, що люди будуть голосувати. Більше того, виборець Зеленського не є настільки вмотивованим, як виборець Петра Олексійовича чи Юлії Володимирівни. Це інша мотивація і інша комунікація з виборцем, – пояснює експерт.

Словом, кандидати відчайдушно виборювали кожен відсоток свого рейтингу. Втім, в той час як передвиборча кампанія перед першим туром добігає кінця, відразу починається наступна – от-от ми дізнаємось імена кандидатів, які вступлять у тритижневий двобій за президентське крісло. Запасаймось попкорном, бо буде гаряче.

І не забудьте 31 березня на виборах президента України 2019 проголосувати за свого фаворита. Пам’ятайте, що ви голосуєте за зміни, за своє майбутнє і за майбутнє держави.

А якщо ви ще сумніваєтесь, Факти ICTV писали, чому важливо йти на вибори.

Лілія Ященко