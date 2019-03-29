PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 29 березня (КАРТА)

29 березня в Україні без опадів, лише в Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ.

погода в Украине

На всій території України очікується хмарна з проясненнями погода.

Вдень на сході країни температура повітря підніметься до 5-8° вище нуля.

У західних областях України температура вдень становитиме 10-12°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 29 березня

На півдні повітря прогріється до 8-10°, але вночі будуть заморозки до -1°.

Вітер західний, помірний.

У Києві очікується хмарність з проясненнями і без опадів. Температура 9-11° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на тиждень в Україні з 25 по 29 березня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка