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Факти / Україна / Суспільство

Полиці не падатимуть: Укрзалізниця закупить ремені безпеки

Компанія Укрзалізниця у 2019 році придбає 3 тис. ременів безпеки для верхніх полиць у поїздах.

Ремені безпеки у потягах

Ремені безпеки УЗ закупить для верхніх полиць, не обладнаних дугами.

У компанії пояснили, що такий ремінь пасажиру має видати провідник чи начальник поїзда.

Читайте: Постіль, вода, чай: Укрзалізниця підвищила ціни

Нагадаємо, у січні у поїзді Херсон-Львів під чоловіком обірвалась полиця, коли він намагався зайняти своє місце. За два тижні до цього у цьому ж потязі обірвалися кріплення верхньої полиці.

Раніше Факти ICTV писали про те, що жінка отримала травми через падіння на неї полиці з пасажиркою у поїзді Київ-Рахів.

Джерело: УЗ

Фото: УЗ

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