PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Понад $1 млрд. У США розповіли про допомогу армії України

Після початку збройної агресії РФ на Донбасі, США виділили українській армії близько $1,3 млрд.

ЗСУ

Прес-секретар Міністерства оборони США Ерік Пахон заявив, що після початку агресії РФ на Донбасі, Сполучені штати виділили більше $1,3 млрд для зміцнення обороноздатності України.

Зазначені кошти також були направлені на те, аби підвищити оперативну сумісність ЗСУ з НАТО.

США підтримують курс України в НАТО.

Пахон додав, що Україна має право на вільний вибір політичного курсу та майбутнього країни.

Читайте: Помпео анонсував спільні санкції США та НАТО проти Росії

До слова, Збройні сили України отримали від Канади 56 позашляховиків Ford різних модифікацій.

Джерело: РБК-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Україні зросла середня зарплата: кому платять більше (СПИСОК)
Селфі у Великому каньйоні: турист спіткнувся і впав з 300 метрів
Через дії у Венесуелі: США можуть ввести нові санкції проти РФ
Музиканти рок-гурту Her’s загинули у автокатастрофі у США
Серіал Секс і місто отримає продовження
Смерть породіллі в Сумах: п’ятеро працівників пологового захворіли на кір
Помпео анонсував спільні санкції США та НАТО проти Росії
Україна створила електромагнітну зброю
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка