Після початку збройної агресії РФ на Донбасі, США виділили українській армії близько $1,3 млрд.
Прес-секретар Міністерства оборони США Ерік Пахон заявив, що після початку агресії РФ на Донбасі, Сполучені штати виділили більше $1,3 млрд для зміцнення обороноздатності України.
Зазначені кошти також були направлені на те, аби підвищити оперативну сумісність ЗСУ з НАТО.
США підтримують курс України в НАТО.
Пахон додав, що Україна має право на вільний вибір політичного курсу та майбутнього країни.
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До слова, Збройні сили України отримали від Канади 56 позашляховиків Ford різних модифікацій.
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