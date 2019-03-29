Кандидат у президенти Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв’ю ICTV розповів про те, як підняти економічний потенціал України.

Петро Порошенко став гостем програми Інтерв’ю з кандидатом у президенти про головне на телеканалі ICTV, яка виходить перед виборами президента України.

Порошенко одним з головних завдань своєї програми на наступні п’ять років назвав підняття економіки України на новий рівень.

– Ми п’ять років тому були у рейтингу Doing Business на 153 місці, зараз вже на 72 місці. І точно ставлю завдання увійти у рейтинг топ-50, – заявив він.

Аби досягти економічного розквіту країни Порошенко назвав наступні кроки:

захистити бізнес від силовиків через Національне бюро фінансових розслідувань;

ввести податок на виведений капітал замість податку на прибуток;

спростити інвестицій.

– Зростання економіки і повернення тих, хто працює за кордоном – це один з моїх пріоритетів. Повернути людей можна двума шляхами, або залізною завісою, як у Радянському Союзі. Це точно шлях не для мене. Або інтеграцією в ЄС – і у цьому випадку повинно бути різке підвищення мінімальної та середньої заробітної платні, забезпечення соціального пакету та децентралізація, – каже Порошенко.

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До речі, серед пріоритетів Порошенко також виокремив і боротьбу з бідністю в Україні.