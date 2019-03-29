Другий президент України Леонід Кучма напередодні президентських виборів звернувся до українців з проханням проголосувати 31 березня за своє майбутнє.

Леонід Кучма попросив усіх громадян прийти на вибори президента України, бо він цього залежить – який шлях ми виберемо.

– Можу трошки алегоріями сказати – ми практично побудували паркан роздільчий в Україні, сьогодні є дві України, а це жах! Я згадую, що завжди в нас був лозунг За єдину Україну!, про це ми забули. Бо їх дійсно сьогодні дві, і одна робить спробу диктувати всім свою волю, а це – шлях в нікуди. Тому я думаю, що з цієї точки зору також люди повинні подумати – що ж завтра? – наголосив він.

На його думку, сьогодні на першому місці має бути економіка, бо без неї неможливо будувати потужну армію.

– От тому треба над цим думати в першу чергу…Головне, щоб зацікавленість була в іноземного інвестора. В таку країну, де не працює взагалі правова система, ніхто не прийде, – вважає Кучма.

За його словами, українці добре розуміють, що вони хочуть завтра, – “от за завтра і треба проголосувати”.

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