PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло

Якщо не прийшло запрошення на вибори, то це не причина відмовлятися голосувати. Що робити в такій ситуації читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло

Варто запам’ятати, що відсутність запрошення не позбавляє вас права проголосувати на виборчій дільниці у списках, якої ви числитеся.

Запрошення на вибори мало прийти до 25 березня. Ви повинні бути у списку в будь-якому випадку, але це варто додатково перевірити.

– Якщо ви не отримали запрошення, то варто звернутися до дільничної комісії за місцем реєстрації і перевірити себе у списках. Вони є на кожній дільниці в роздрукованому вигляді та їх повинні по першому ж проханні показувати, – розповіли Фактам ICTV у Центральній виборчій комісії.

Другий спосіб – це перевірити списки через Сервіс Державного реєстру виборців. Там необхідно зайти в Кабінет виборця і відкрити розділ Перевірка включення, вести персональні дані, а потім система покаже, в списках якої ділянки ви числитеся.

Читайте: Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування

До слова, раніше Факти ICTV писали, як проголосувати на виборах не за місцем прописки.

Фото: dreamstime.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

День тиші перед виборами 2019: заборони і покарання
Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування
Правила і табу: як голосувати на виборах 2019
День виборів 2019: чого не можна робити на виборчій дільниці
У нас спільні погляди на майбутнє України! Дружина Гриценка про вибори 2019
Донбас можна повернути за 5 років і це не утопія – Гриценко
31 березня: голосування як громадянський обов’язок
Як обрати достойного кандидата на виборах – три поради
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка