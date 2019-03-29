За два дні, 27 і 28 березня, суд окупантів у Сімферополі заарештував 23 жителів Криму, затриманих російськими спецслужбами за підозрою в участі в забороненій у РФ організації Хізб ут-Тахрір.

Київський райсуд Сімферополя обрав запобіжний захід для затриманих кримських татар у вигляді утримання під вартою – до 15 травня.

27 травня заарештували дев’ять осіб, інших – на закритих засіданнях 28 березня.

П’ятьох звинуватили у створенні організації, яка відповідно до законодавства Росії визнана терористичною, решта проходять як її учасники.

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Першим загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі до 1 млн рублів або довічне ув’язнення, а другим – від 10 до 20 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі до 500 тис. рублів.

Нагадаємо, 27 березня в окупованому Криму російські силовики провели відразу 25 обшуків у кримськотатарських активістів.

Фото: Крымская солидарность