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Факти / Україна / Політика

Тимошенко про стосунки з чоловіком: Це щось космічне

Юлія Тимошенко розповіла про стосунки зі своїм чоловіком, які тривають вже 39 років.

Тимошенко про стосунки з чоловіком: Це щось космічне

Юлія Тимошенко у програмі Інтерв’ю з кандидатом у президенти про головне на телеканалі ICTV розповіла,  як їй вдається зберігати баланс між особистим життям і політичною кар’єрою.

– Мій чоловік (Олександр Тимошенко. – Ред.) – це моя невід’ємна частина. Ми з ним усе життя, ще зі школи. Ми 39 років живемо одним життям. Він не просто чекає на мене вдома, він зі мною на всіх барикадах.

Тимошенко згадала, як чоловік передав їй у в’язниці (коли й сам перебував за гратами) записку та сказав, щоб вона трималася, бо він “заради неї витримає усе”.

Читайте: Юлія Тимошенко – кандидат в президенти України

– Наші стосунки – це значно більше, ніж кохання – це щось неймовірне, це щось космічне. І тому, я думаю, що ми не чекаємо одне одного – ми просто живемо щодня – щасливим родинним життям.

Нагадаємо, Тимошенко розкрила свій план з повернення окупованих територій.

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