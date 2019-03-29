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Факти / Україна

У Києві на місяць обмежать рух транспорту на Південному мосту

З 1 по 28 квітня в Києві моста частково обмежать рух транспорту на Південному мосту.

У Києві на місяць обмежать рух транспорту на Південному мосту

Через капітальний ремонт деформаційного шва буде частково обмежено рух транспорту по Південному мосту в період з 1 по 28 квітня.

Читайте: У Києві перекриють рух: дата і графік

У прес-службі КМДА зазначили, що з 11.00 1 квітня до 23.00 28 квітня рух буде обмежено в місці виконання робіт в напрямку з проспекта Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

Раніше оприлюднили схему руху для пішоходів на час реконструкції Шулявсього моста, який перекрили з 16 березня.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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