З 1 по 28 квітня в Києві моста частково обмежать рух транспорту на Південному мосту.
Через капітальний ремонт деформаційного шва буде частково обмежено рух транспорту по Південному мосту в період з 1 по 28 квітня.
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У прес-службі КМДА зазначили, що з 11.00 1 квітня до 23.00 28 квітня рух буде обмежено в місці виконання робіт в напрямку з проспекта Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.
Раніше оприлюднили схему руху для пішоходів на час реконструкції Шулявсього моста, який перекрили з 16 березня.
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