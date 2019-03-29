Філія Центр забезпечення виробництва АТ Укрзалізниця оголосив вісім процедур закупівель олив та мастильних матеріалів загальною очікуваною вартістю 534 млн грн.

Залізничне підприємство має намір закупити моторні, гідравлічні та індустріальні оливи та мастильні матеріали, повідомляє Zалізніця без Корупції з посиланням на Prozorro.

Кінцевий термін подачі пропозицій – 9 квітня, аукціони пройдуть в середині травня.

Як зазначає видання, у тендерній документації ЦОП визначив вимоги, яким відповідають лише деякі компанії. Зокрема, для участі в закупівлі учасник повинен пройти процедуру допуску до застосування, яку Укрзалізниця запровадила наприкінці 2017 року.

Відповідно до стандарту СТП-Н 04-009: 2017 Оливи та мастила для тягового рухомого складу, машин і механізмів АТ Укрзалізниця. Порядок допуску до застосування (Додаток № 11 до тендерної документації), введеного в дію наказом АТ Укрзалізниця від 13.12.2017 № 765, оливи та мастильні матеріали повинні пройти процедуру допуску до застосування.

Тим часом, згідно із законодавством галузеві стандарти застосовуються виключно на добровільних засадах, а замовник не може вимагати від учасників документи, не передбачені законодавством.

Крім того, в наказі АТ Укрзалізниця №765 відзначається, що здійснення процедури “допуску до експлуатації” на рухомому складі олив проводиться за ДСТУ 15.001. Однак ДСТУ 15.001 втратив чинність з 1 січня 2019 року. Таким чином Укрзалізниця посилається на недійсний документ при впровадженні процедури “допуску до застосування” мастил.

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Також процедурою передбачено відсилання на міждержавні стандарти – ГОСТи, які Україна скасувала ще в 2015 році.

Zалізніця без корупції також пише, що за останні два роки Укрзалізниця закупила масла майже 1,2 млрд грн. Єдиними постачальниками є компанії Азмол і Агринол. Посередниками в реалізації продукції виступають компанії Міроіл і група компаній з орбіти Трейд Коммодіті.

До слова, рівень зношення всіх шляхів УЗ сягнув 50%, а повної реконструкції вимагають 27% магістралей.

Джерело: Enkorr