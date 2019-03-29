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Факти / Україна / Політика

В Україні потрібно скасувати ПДВ і ввести податок на реалізацію – Тимошенко

Кандидат у президенти Юлія Тимошенко  в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV розповіла, як збирається відновити довіру українців до влади, де візьме кошти для реалізації передвиборчої програми та якою буде Україна за її президентства.

В Україні потрібно скасувати ПДВ і ввести податок на реалізацію – Тимошенко

Юлія Тимошенко стала гостею програми Інтерв’ю з кандидатом у президенти про головне на телеканалі ICTV, яка виходить перед виборами президента України.

Зокрема, народний депутат, лідер фракції ВО Батьківщина відповіла, як збирається відновлювати підірвану довіру українців до влади у разі перемоги на виборах.

– Це дуже складне завдання. Україна не просто має 9% довіри до влади серед населення, а наша країна посіла останнє місце у світі серед 190 країн, які обліковані в Організації об’єднаних націй.

На переконання Тимошенко, змінити ситуацію з довірою до політикуму серед українців не допоможуть “ніякі слова, ніякі гасла, ніякі переконання”.  У нового президента є лише один шанс повернути довіру до влади виключно справами, вважає нардеп.

– Якщо я не зможу повернути Україні успішність, а людям віру у свою власну національну владу, я вважатиму, що прожила життя дарма. Мене не цікавлять ні кошти, ні вілли, ні літаки. Я пережила ці потреби ще у 90-х роках.

Кандидат також поділилася з ведучими ICTV тим, яким буде перший указ “президента Юлії Тимошенко”.

– Перший мій указ буде про накладання вето на рішення уряду про встановлення незаконної ціни на газ власного видобутку.

Крім цього, у разі перемоги Тимошенко обіцяє скористатися правом президента першочергово поставити на розгляд законопроекти про регулювання ринку газу та обов’язкове медичне страхування.

– Ціну на газ буде знижено вдвічі, – обіцяє нардеп.

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Пояснила Тимошенко і те, де збирається взяти кошти для масштабної трансформації України, яку декларує у передвиборчій програмі.

По-перше, кандидат збирається перебудувати економіку, щоб країна “більше не торгувала сировиною, що робить Україну відсталою”.

По-друге, Тимошенко планує вивести економіку з тіні, знизивши податкове навантаження на бізнес та змінити базу оподаткування. Для цього достатньо ухвалити два закони – новий податковий кодекс, яким ПДВ буде замінений на податок на реалізацію, а також закон про деофшоризацію, вважає кандидат.

У підсумку, Тимошенко описала, якою буде Україна за її президентства.

– Я не вірю у добровільне служіння бюрократичного апарату народові, я вірю тільки в систему, яка поставить їх у такі умови – від президента до начальника ЖКГ – які вимушені будуть служити народу, і крок у право, крок у ліво від закону – і вони будуть відповідати.

До слова, Факти ICTV зібрали для усю необхідну інформацію про кандидата Юлію Тимошенко.

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