Кандидат у президенти Юлія Тимошенко в ексклюзивному інтерв’ю для ICTV розповіла, як збирається відновити довіру українців до влади, де візьме кошти для реалізації передвиборчої програми та якою буде Україна за її президентства.

Юлія Тимошенко стала гостею програми Інтерв’ю з кандидатом у президенти про головне на телеканалі ICTV, яка виходить перед виборами президента України.

Зокрема, народний депутат, лідер фракції ВО Батьківщина відповіла, як збирається відновлювати підірвану довіру українців до влади у разі перемоги на виборах.

– Це дуже складне завдання. Україна не просто має 9% довіри до влади серед населення, а наша країна посіла останнє місце у світі серед 190 країн, які обліковані в Організації об’єднаних націй.

На переконання Тимошенко, змінити ситуацію з довірою до політикуму серед українців не допоможуть “ніякі слова, ніякі гасла, ніякі переконання”. У нового президента є лише один шанс повернути довіру до влади виключно справами, вважає нардеп.

– Якщо я не зможу повернути Україні успішність, а людям віру у свою власну національну владу, я вважатиму, що прожила життя дарма. Мене не цікавлять ні кошти, ні вілли, ні літаки. Я пережила ці потреби ще у 90-х роках.

Кандидат також поділилася з ведучими ICTV тим, яким буде перший указ “президента Юлії Тимошенко”.

– Перший мій указ буде про накладання вето на рішення уряду про встановлення незаконної ціни на газ власного видобутку.

Крім цього, у разі перемоги Тимошенко обіцяє скористатися правом президента першочергово поставити на розгляд законопроекти про регулювання ринку газу та обов’язкове медичне страхування.

– Ціну на газ буде знижено вдвічі, – обіцяє нардеп.

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Пояснила Тимошенко і те, де збирається взяти кошти для масштабної трансформації України, яку декларує у передвиборчій програмі.

По-перше, кандидат збирається перебудувати економіку, щоб країна “більше не торгувала сировиною, що робить Україну відсталою”.

По-друге, Тимошенко планує вивести економіку з тіні, знизивши податкове навантаження на бізнес та змінити базу оподаткування. Для цього достатньо ухвалити два закони – новий податковий кодекс, яким ПДВ буде замінений на податок на реалізацію, а також закон про деофшоризацію, вважає кандидат.

У підсумку, Тимошенко описала, якою буде Україна за її президентства.

– Я не вірю у добровільне служіння бюрократичного апарату народові, я вірю тільки в систему, яка поставить їх у такі умови – від президента до начальника ЖКГ – які вимушені будуть служити народу, і крок у право, крок у ліво від закону – і вони будуть відповідати.

До слова, Факти ICTV зібрали для усю необхідну інформацію про кандидата Юлію Тимошенко.