Центральна виборча комісія повідомила, що у бюлетенях першого туру президента України буде 39 прізвищ.

У бюлетенях у першому турі виборів президента України буде 39 прізвищ кандидатів і навпроти жодного з них не буде штампу Вибув.

Всі кандидати, які хотіли знятися з виборів президента, мали подати відповідну заяву до ЦВК за 23 дні до першого туру, тобто 7 березня.

Якщо подібне звернення надходило пізніше, то ЦВК його не розглядала.

У Центральній виборчій комісії додали, що всі заяви кандидатів про зняття з виборів не несуть жодних наслідків, оскільки не було відповідного рішення ЦВК.

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До слова, 21 березня Центральна виборча комісія показала бюлетені, які використовуватимуть у першому турі виборів президента України.