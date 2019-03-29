Центральна виборча комісія повідомила, що у бюлетенях першого туру президента України буде 39 прізвищ.
У бюлетенях у першому турі виборів президента України буде 39 прізвищ кандидатів і навпроти жодного з них не буде штампу Вибув.
Всі кандидати, які хотіли знятися з виборів президента, мали подати відповідну заяву до ЦВК за 23 дні до першого туру, тобто 7 березня.
Якщо подібне звернення надходило пізніше, то ЦВК його не розглядала.
У Центральній виборчій комісії додали, що всі заяви кандидатів про зняття з виборів не несуть жодних наслідків, оскільки не було відповідного рішення ЦВК.
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До слова, 21 березня Центральна виборча комісія показала бюлетені, які використовуватимуть у першому турі виборів президента України.
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