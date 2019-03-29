У квітні 2019 року на українців чекає 10 вихідних днів, а школярі додатково відпочинуть у день після виборів.

У квітні 2019 року українці матимуть 10 вихідних днів і 20 робочих.

До звичайних вихідних у квітні додаються ще два додаткових і +1 для школярів.

Школярі відпочивають 1 квітня у зв’язку з розташуванням виборчих дільниць в приміщеннях школи. Термін канікул після виборів визначає місцеве самоврядування.

У всіх школах Києва 1 квітня діти не виходять на навчання. В інших регіонах здебільшого подібна ситуація, лише подекуди вихідні продовжені до 3 квітня з умовою відпрацювання.

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Великдень припадає на 28 квітня, тому 29 також вихідний, а робочий день 30 квітня переноситься на 11 травня.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят України на 2019 рік.