У Раді ОБСЄ прийняли рішення продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні.
Постійна рада ОБСЄ прийняла рішення щодо продовження на рік мандату Спеціальної моніторингової місії в Україні.
Глава ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мирослав Лайчак закликав підтримувати міжнародних спостерігачів й надалі.
СММ ОБСЄ має право встановлювати факти порушень та інцидентів в Україні і повідомляти про них.
За словами Лайчака, спостерігачі ОБСЄ є очима і вухами всього міжнародного співтовариства і сприяють запобіганню ескалації.
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До слова, керівником СММ ОБСЄ в Україні став турецький дипломат Халіт Чевік.
Джерело: ОБСЄ
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