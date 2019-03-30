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Факти / Україна

ОБСЄ продовжила мандат моніторингової місії в Україні

У Раді ОБСЄ прийняли рішення продовжити мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні.

ОБСЄ

Постійна рада ОБСЄ прийняла рішення щодо продовження на рік мандату Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Глава ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мирослав Лайчак закликав підтримувати міжнародних спостерігачів й надалі.

СММ ОБСЄ має право встановлювати факти порушень та інцидентів в Україні і повідомляти про них.

За словами Лайчака, спостерігачі ОБСЄ є очима і вухами всього міжнародного співтовариства і сприяють запобіганню ескалації.

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До слова, керівником СММ ОБСЄ в Україні став турецький дипломат Халіт Чевік.

Джерело: ОБСЄ

Фото: Dreamstime

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