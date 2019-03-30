Глава однієї з дільничних виборчих комісій у Львівській області зіпсувала 180 бюлетенів.

Глава однієї з дільничних виборчих комісій у Львівській області поставила штамп Вибув навпроти одного з кандидатів в президенти у 180 бюлетенях, тим самим зіпсувавши їх.

За інформацією правоохоронців, голова дільничної виборчої комісії почула, що один з кандидатів знявся з виборів, після чого й почала ставити зазначені штампи.

29 березня жінка виявила помилку і звернулася в окружну виборчу комісію.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158 КК України (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців чи фальсифікація виборчих документів).

Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія заборонила ставити штамп Вибув в бюлетенях.