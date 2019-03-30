Результати виборів 2019 будуть відомі вже 31 березня. Факти ICTV підготували проект, де розповідають про найважливіше у день виборів – екзит-поли, особливості їх проведення, порушення та їх попередження.

Вибори 2019 відбудуться вже у неділю – 31 березня. Офіційні результати голосування ЦВК оприлюднить протягом 10 днів.

Однак, дані екзит-полу 2019 Факти ICTV повідомлять вже о 20:00 31 березня.

Ми зібрали для вас все, що треба знати виборцю – чому нашому екзит-полу можна довіряти, як він проводяться та що вирізняє його з поміж інших. Окрім того, ми нагадуємо, як поводитись на дільниці, щоб не порушувати законодавство, як розпізнати фальсифікації і порушення та куди звертатись, якщо вони відбуваються на ваших очах.

Екзит-поли – це соціологічні опитування виборців, які проводяться у день голосування на виході з виборчих дільниць.

Вони контролюють якість та прозорість виборчих процедур. Окрім того, оприлюднюються вже у день виборів і мають незначну похибку (до 2,5%), що дозволяє дізнатись приблизні результати вже після закриття дільниць.

Національний екзит-пол фінансується міжнародними організаціями та не залежить від політичних сил або кандидатів, на відміну від ряду інших екзит-полів, які також будуть проводитись у цей день. Якість його результатів гарантуватимуть одразу дві соціологічні компанії (КМІС та Центр Разумкова), які будуть одночасно робити опитування.

Однак, ці дані – не остаточні.

У вибірки для опитувань не включають спеціальні дільниці (лікарні, в’язниці, військові частини, закордонні дільниці та голосування на дому). Це близько 5% виборців. Саме тому можлива похибка до 2,5%.

Для порівняння, у 2012 році вона складала – 1,9%, у 2014 році – 1,3%.

Інтерв’юери будуть обирати кожного 12-го виборця, що виходить з дільниці.

Буде проведене анонімне опитування – респондент сам заповнює паперову анкету і вкидає її в скриньку екзит-полу.

Анкета міститиме питання про вибір, який зробила особа, її стать, вікову групу, освіту, а також час прийняття рішення.

Окрім того, слід бути уважними на виборчих дільницях. Побачивши підозрілу поведінку, зверніть на це увагу – можливо на ваших очах розгортається схема фальсифікації. Фальсифікації можуть мати різні форми, однак Факти ICTV дослідили найпоширеніші з них.

Карусель. Людина виносить чистий бюлетень за межі дільниці і передає його керівнику схеми, той заповнює потрібні поля і передає бюлетень наступній людині, яка йде голосувати. В урну вона кидає попередньо заповнений бюлетень, а свій чистий виносить з дільниці і віддає керівнику.

Тому, якщо вас будуть просити за винагороду винести свій бюлетень, не погоджуйтесь – вас намагаються вплутати у схему.

Мертві душі. Технологія не нова – в списки виборців вносять імена померлих або неіснуючих осіб, а потім за них же голосують. Однак цьогоріч ситуація особлива – можуть бути маніпуляції з жителями тимчасово окупованих територій та заробітчанами, які знаходиться закордоном.

Тому прийшовши на дільницю, зверніть увагу, чи ніхто не встиг залишити свій підпис в списку виборців за родича чи знайомого, який точно перебуває не за місцем реєстрації, або ж і за кордоном.

Вкидання. Опускаючи свій бюлетень в урну, виборець підкладає ще декілька заздалегідь заповнених аркушів. Такі схеми використовують ближче до закриття дільниць – стає зрозуміло, скільки виборців не з’явилось і скільки вільних бюлетенів залишається.

Зникаючі чорнила та недійсні бюлетені. Будьте уважні – у кабінки для голосувань можуть класти ручки, чорнила яких з часом зникають. При підрахунку голосів такий бюлетень вважається недійсним. Краще приходити зі своєю ручкою.

Окрім того, бюлетень може бути заздалегідь недійсним – уважно перевірте, чи наявні на ньому всі підписи і чи немає додаткових позначок.

Класичний підкуп. Класична схема, коли біля дільниць ходять люди, пропонуючи гроші за голос.

Однак це стає складніше відслідкувати – більше не популярно передавати гроші з рук у руки, ризикуючи бути поміченими. Переписку ведуть через меседжери, а гроші перекидають на картку. В підтвердження того, що виборець виконав умови, він просто висилає фото свого бюлетеня “замовнику”.

Хустинка. Це можна вважати не окремою махінацією, а продовженням попередніх. Члени виборчої дільниці, які задіяні в схемі, одягають аксесуар (хустинку, значок, брошку та ін.), який вирізняє їх з-поміж інших. Напередодні закриття дільниці до цього члена комісії приходять учасники схеми з будь-якими паспортами і голосують за “мертвих душ” або за тих, хто не з’явився.