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Факти / Україна

Вибори 2019: спецпідрозділ СБУ перейшов на посилений режим

СБУ напередодні виборів президента перейшла на посилений режим несення служби.

Вибори 2019: спецпідрозділ СБУ перейшов на посилений режим

Напередодні виборів в Україні бійці спецпідрозділу Центру cпеціальних операцій А розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні.

Як повідомив глава Служби безпеки Василь Грицак, порядок у державі та спокій громадян України є важливим елементом для забезпечення виборів.

Для патрулювання також залучили бойові машини та безпілотну авіацію.

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Вибори 2019: спецпідрозділ СБУ перейшов на посилений режим / 8 фотографий

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Василь Грицак додав, що на його думку, вибори в Україні відбудуться цивілізовано і спокійно.

Раніше Факти ICTV писали, як проголосувати на виборах 2019.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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