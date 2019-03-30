СБУ напередодні виборів президента перейшла на посилений режим несення служби.
Напередодні виборів в Україні бійці спецпідрозділу Центру cпеціальних операцій А розпочали патрулювання вулиць, вокзалів, автостанцій та аеропортів по всій Україні.
Як повідомив глава Служби безпеки Василь Грицак, порядок у державі та спокій громадян України є важливим елементом для забезпечення виборів.
Для патрулювання також залучили бойові машини та безпілотну авіацію.
Вибори 2019: спецпідрозділ СБУ перейшов на посилений режим / 8 фотографий
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Василь Грицак додав, що на його думку, вибори в Україні відбудуться цивілізовано і спокійно.
Раніше Факти ICTV писали, як проголосувати на виборах 2019.
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