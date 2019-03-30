Українські військові успішно вразили позиції окупантів на так званому “крокодилі”.
Військовослужбовці королівської бригади здійснили ураження позиції бойовиків, з якої вони вели обстріли з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, повідомляє прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила.
Терикон на околиці Петровського району Донецька, з якого окупанти мали змогу контролювати дорогу Красногорівка – Мар’їнка і зазначені поселення, називають “крокодилом”.
Там противник розташовував спостережний пост і свої позиції.
– Декілька днів тому, завдяки умілим та злагодженим діям військовослужбовців королівської бригади було здійснене успішне вогневе ураження позицій противника на “крокодилі”, – йдеться у повідомленні.
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До слова, українські військові змогли знищити бліндаж бойовиків на Донбасі.