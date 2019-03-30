Українські військові успішно вразили позиції окупантів на так званому “крокодилі”.

Військовослужбовці королівської бригади здійснили ураження позиції бойовиків, з якої вони вели обстріли з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, повідомляє прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила.

Терикон на околиці Петровського району Донецька, з якого окупанти мали змогу контролювати дорогу Красногорівка – Мар’їнка і зазначені поселення, називають “крокодилом”.

Там противник розташовував спостережний пост і свої позиції.

– Декілька днів тому, завдяки умілим та злагодженим діям військовослужбовців королівської бригади було здійснене успішне вогневе ураження позицій противника на “крокодилі”, – йдеться у повідомленні.

















ЗСУ вразили позиції противника на Донецькому напрямку / 4 фотографии

Читайте: Загострення на Донбасі: загинув український військовий

До слова, українські військові змогли знищити бліндаж бойовиків на Донбасі.

Фото: прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила