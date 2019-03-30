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Факти / Україна

ЗСУ вразили позиції противника на Донецькому напрямку

Українські військові успішно вразили позиції окупантів на так званому “крокодилі”.

ЗСУ вразили позиції противника на Донецькому напрямку

Військовослужбовці королівської бригади здійснили ураження позиції бойовиків, з якої вони вели обстріли з мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, повідомляє прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила.

Терикон на околиці Петровського району Донецька, з якого окупанти мали змогу контролювати дорогу Красногорівка – Мар’їнка і зазначені поселення, називають “крокодилом”.

Там противник розташовував спостережний пост і свої позиції.

– Декілька днів тому, завдяки умілим та злагодженим діям військовослужбовців королівської бригади було здійснене успішне вогневе ураження позицій противника на “крокодилі”, – йдеться у повідомленні.

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ЗСУ вразили позиції противника на Донецькому напрямку / 4 фотографии

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До слова, українські військові змогли знищити бліндаж бойовиків на Донбасі.

Фото: прес-служба 24 ОМБр імені короля Данила

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