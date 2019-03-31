Вибори президента України 2019 зіткнулися з чотирма видами порушень у день голосування.
Вибори президента України 2019 мають проблеми у день голосування, заявили у Комітеті виборців України.
Зазначаються чотири найбільш розповсюджених види порушень.
Незаконна агітація. У виборчкомах у більшості регіонів були помічені спостерігачі одного із кандидатів, які прийшли з бейджами із символікою кандидата. Таке порушення призвело до конфліктних ситуацій, повідомили у КВУ.
Окрім цього представники п’ятьох кандидатів поширювали агітлистівки.
Проблеми у роботі ДВК. Через помилку членів трьох ДВК, які поставили штамп “вибув” навпроти прізвища одного із кандидатів, було зіпсовано сотні бюлетенів.
Також у КВУ відзначають порушення, коли виборцям дозволяють проголосувати без документів, або не допускають до волевиявлення людей з ID-картками.
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Зйомка заповнених бюлетенів. Українці порушують чинне законодавство щодо виборів, фотографуючи у кабінках документ із проставленою відміткою. Люди роблять це з різною метою – хтось для соцмереж, а хтось для того, щоб отримати фінансову вигоду.
Провокації. Спостерігачі КВУ повідомили про факт нападу чоловіка на виборчком. На Чернігівщині п’яний місцевий мешканець на одній з виборчих дільниць кинув запальну суміш у бік кабінок для голосування.
До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: КВУ