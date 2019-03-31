У день виборів президента України, 31 березня, о 20:00 наш сайт опублікує перші дані екзит-полу, рейтинг кандидатів.

Результати Національного екзит-полу виборів президента України 2019 будуть опубліковані на сайті Факти ICTV рівно о 20:00. Нагадаємо, що похибка даних екзит-полу становить максимум 2,5% в порівнянні з офіційними даними ЦВК.

О 23:00 наш сайт опублікує остаточні дані Національного екзит-полу – підрахунок голосів на момент закриття виборчих дільниць.

Нагадаємо також, що протягом всього дня і наступного дня після виборів ви можете стежити за останніми новинами з виборчих дільниць, штабів кандидатів у президенти, а також Центральної виборчої комісії на нашому сайті.

Спеціальні випуски Фактів ICTV виходитимуть о 12:45 15:45 та 20:00. О 18:45 очікуйте випуск програми Факти тижня.

Раніше ми писали про те, як функціонує екзит-пол і чи варто йому довіряти.

Не забудьте віддати свій голос на президентських виборах 31-го березня!