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Фотографував бюлетень: в Запорізькій області затримали чоловіка

У Запорізькій області затримали чоловіка, який спробував сфотографувати виборчий бюлетень.

Фотографував бюлетень: в Запорізькій області затримали чоловіка

У Вільнянську (Запорізька область) правоохоронці затримали чоловіка, який намагався сфотографувати виборчий бюлетень.

Випадок стався на виборчій дільниці №116.

Працівники виборчої комісії помітили, як чоловік спробував сфотографувати бюлетень у кабінці і повідомили про це поліцейським.

Читайте: Екзит-пол – вибори в Україні 2019

До слова, Факти ICTV розповідали, як проголосувати на виборах 2019.

Джерело: УНН

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