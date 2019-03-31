Перший тур виборів президента України завершуються. Якою є явка, як голосують українці та які стались порушення – у матеріалі Фактів ICTV.

Перший тур виборів в Україні 2019 завершується. Вже встигли проголосувати кандидати у президенти, інші політики, а громадські організації та незалежні спостерігачі зафіксувати сотні порушень.

Якщо ви ще не встигли проголосувати, дільниці будуть відкриті до 20 години вечора.

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Явка на виборах 2019

Громадяни активно прямують до виборчих дільниць. За даними ЦВК, станом на 13:30 бюлетені отримали майже 5 млн українців – це 16,63% виборців. А вже на 15:00 ЦВК передає про 44,98% на 189 округах (всього в Україні 199 округів).

За даними Опори, станом на 16:00 явка виборців склала 49,8% (можлива похибка у 0,6%).

Нагадаємо, явка на виборах 2014 року склала 59,5%.Тоді станом на 11 ранку вже проголосувало 17,6% виборців.

– Якщо порівнювати явку з 2014 року, вона приблизно така сама. Нічого аномального не сталось. Немає ні бойкоту виборців, ні масової активності, – зазначає Олексій Кошель, голова Комітету виборців України.

Нагадуємо, о 20:00 Факти ICTV опублікують результати екзит-полів виборів в Україні 2019.

Наразі інтерв’юери проводять анонімні опитування на вибіркових дільницях.

– Ми до останнього не знаємо, хто лідирує, бо голосування анонімне. Багато відмов, бо люди по телевізору почули, що не треба вірити рейтингам. Коли вони переконуються, що голосування дійсно анонімне і ми ніяк не впливаємо, тоді погоджуються, – розповідають вони Фактам ICTV.

На цій дільниці опитують кожного 18-го. Однак цифра відрізняється залежно від кількості виборців. Вони додають, що голосувати приходять в основному люди за 50 років, в той час як молоді дуже мало.

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Явка за кордоном

Активно працюють і закордонні дільниці. Таких відкрито 101 у 72 країнах світу. До речі, у Росії цьогоріч дільниць немає.

Найперша відкрилась в Австралії – о 23 годині 30 березня, отож вибори там вже закінчились. Втім, явка там дуже низька – серед заявлених 1737 осіб прийшло лише 125.

На відміну від Австралії, у столиці Чехії, Празі, утворились величезні черги. Станом на 17.00 проголосувало вже 5 тис. осіб.

Раніше повідомлялося і про черги у Варшаві.

Останньою закриється американська дільниця у Сан-Франциско – о 6 годині ранку 1 квітня.

Порушення на виборах

Без порушень традиційно не обійшлось.

Станом на 13:00 годину до Нацполіції надійшло 284 повідомлення про порушення, а також відкрито три кримінальні провадження. А станом на 15:00 заяв було вже 650, о 17:00 – 1360.

Найчастіші випадки – незаконна агітація, підкуп виборців, пошкодження бюлетеня, фотографування бюлетеня та спроби винесення бюлетенів з дільниць.

Є і хуліганство. На Чернігівщині, приміром, один виборець намагався підпалити кабінку для голосування. Він жбурнув запальну суміш, однак загоряння вдалось вчасно ліквідувати. Його доставили до місцевого відділку поліції.

Да даними Нацполіції, протягом дня надійшло 15 повідомлень про замінування. Однак, вони не підтвердилися. Хоча на цих дільницях голосування припинялось на певний період.

Олексій Кошель зазначає, що найбільше фіксують порушеннь в роботі дільничних виборчих комісій.

– Більшість із них – типові порушення, які ми спостерігаємо під час усіх виборчих кампаній. Непристосовані приміщення для голосування, наприклад, в одному з приміщень розташований буфет. У Львові на 17 дільницях відсутня достатня кількість скриньок для голосування на дому.

У Громадській мережі Опора неодноразово фіксували випадки голосування без документів. Найчастіші інциденти у Житомирській області.

Люди приходять без документів, з ксерокопіями, з водійськими правами та пенсійними посвідченнями. Такі випадки зафіксовані на 9% дільниць, в більшості випадків – у селах.

У Комітеті виборців такі випадки також фіксували:

– Члени комісії дуже вільно трактують чинне законодавство. Зустрічались поодинокі факти, коли дозволяли проголосувати з закордонним паспортом, і навпаки, забороняли голосування з ID-карткою або вимагали у виборців довідку про місце реєстрації для власників ID-карток. Це порушення норм чинного законодавства.

Часті випадки і фотографування бюлетеня, що теж карається законом. Згідно із законодавством голосування є таємним, а фото та відеофіксація результату волевиявлення є порушенням цієї таємниці.

Частота подібних порушень вже перевищила показники минулих виборів.

– Станом на 12:00 порушення таємниці голосування зафіксовано на 5,7% дільниць. У 2014 році таке порушення було на 4,2% дільниць, – розповідає Фактам ICTV Ольга Айвазовська.

Зокрема факти фотографування були зафіксовані на 2% дільниць. У 2014 році таких було вдвічі менше – 1%.

Олексій Кошель нагадує, за таке порушення передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. А якщо закон доведе, що фото – це частина механізму по підкупу виборців, то порушник може нести і кримінальну відповідальність.

– Варто всіх закликати – приходьте на вибори, фотографуйте біля виборчих дільниць, всередині виборчих дільниць, але не фотографуйте свій заповнений бюлетень, бо це привід викликати Національну поліцію і відкрити провадження, – додає він.

Порушення незначні

ЦВК передає, що станом на 15:00 факти порушення – незначні:

– Є поодинокі випадки підвозу громадян, фото з бюлетенями, але, загалом, системних порушень на виборах немає.

До речі, Олексій Кошель також зазначає, що масштабних порушень законодавства не зафіксовано.

– Ми зафіксували лише кілька фактів, які можуть свідчити про контрольоване голосування. Станом на обід, ці факти не є масовими. Жодної тенденції по регіонах України не проявляється. Якщо порівнювати, то принаймні перша частина дня пройшла на рівні президентських виборів 2014 року.

Отож, поки що масштабних схем підкупів та фальсифікацій не виявлено. Вибори проходять переважно спокійно.

Факти ICTV продовжуть слідкувати за перебігом подій на виборах президента України 2019.

Лілія Ященко