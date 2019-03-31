Вибори президента України в Чехії мають традиційно високий інтерес виборців.

Вибори президента України 2019 відзначаються величезним ажіотажем серед українських виборців, що живуть у Чеській республіці.

Так, на фото, опублікованому послом України, видно довгу чергу, яка утворилася перед виборчкомом у Празі.









Гігантська черга: як у Празі голосують за президента України / 2 фотографии

Як відомо, в Чеській Республіці було створено дві виборчі дільниці – у Празі та Брно.

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До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Факти ICTV