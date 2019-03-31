Вибори президента України в Чехії мають традиційно високий інтерес виборців.
Вибори президента України 2019 відзначаються величезним ажіотажем серед українських виборців, що живуть у Чеській республіці.
Так, на фото, опублікованому послом України, видно довгу чергу, яка утворилася перед виборчкомом у Празі.
Гігантська черга: як у Празі голосують за президента України / 2 фотографии
Як відомо, в Чеській Республіці було створено дві виборчі дільниці – у Празі та Брно.
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До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Факти ICTV
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