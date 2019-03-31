На Волині спостерігача від громадянської мережі Опора не пустили на виборчу дільницю.
У селі Новостав Горохівського району спостерігача від Опори не пустили на ранкове засідання комісії виборчої дільниці. Йому повідомили, що всіх запустять, коли відкриються виборчі дільниці – о 8.00.
На місце інциденту викликали поліцію, спостерігач ОПОРИ подасть відповідну заяву.
Те, що спостерігача від організації не пустили на засідання комісії суперечить ч. 1, ст. 9 69 закону України, “офіційний спостерігач від партії, кандидата на пост президента України, громадської організації має право бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій …”.
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До речі, раніше Факти ICTV публіковали, як голосувати на виборах 2019.
Джерело: Опора