В Україні на виборах президента вже проголосували близько 5 млн виборців.

На виборах президента в Україні 2019 проголосували 4 млн 848 тис. 926 громадян.

Такі дані повідомив під час брифінгу заступник голови ЦВК Олег Конопольський.

У 198 округах вже проголосували 16,67% виборців.

Відомості про активність виборців надіслали 198 територіальних виборчих округів.

Дані по областях:

Вінницька (11 – 18 виборчі округи) – 17,09%;

Волинська (19 – 23) – 14,82%;

Дніпропетровська (24 – 40) – 19,49%;

Донецька (41 – 61) – 18,17%;

Житомирська (62 – 67) – 16,30%;

Закарпатська (68 – 73) – 8,30%;

Запорізька (74 – 82) – 20,74%;

Івано-Франківська (83 – 89) – 11,51%;

Київська 90 – 98) – 17,82%;

Кіровоградська (99 – 103) – 20,05%;

Луганська (104 – 114) – 20,61%;

Львівська (115 – 126) – 12,40%;

Миколаївська (127 – 132) – 19%;

Одеська (133 – 143) – 14,75%;

Полтавська (144 – 151) – 20,55%;

Рівненська (152 – 156) – 14,15%;

Сумська (157 – 162) – 19,20%;

Тернопільська (163 – 167) – 12,46%;

Харківська (168 – 181) – 17,09%;

Херсонська (182 – 186) – 18,94%;

Хмельницька (187 – 193) – 16,71%;

Черкаська (194 – 200) – 20,08%;

Чернівецька (201 – 204) – 10,47%;

Чернігівська(205 – 210) – 20,11%;

Київ (211 – 223) – 15,60%.

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Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за тим, як відбуваються вибори президента 2019 в Україні онлайн.