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Факти / Україна

На виборах проголосували майже 5 млн виборців

В Україні на виборах президента вже проголосували близько 5 млн виборців.

Вибори

На виборах президента в Україні 2019 проголосували 4 млн 848 тис. 926 громадян.

Такі дані повідомив під час брифінгу заступник голови ЦВК Олег Конопольський.

У 198 округах вже проголосували 16,67% виборців.

Відомості про активність виборців надіслали 198 територіальних виборчих округів.

Дані по областях:

  • Вінницька (11 – 18 виборчі округи) – 17,09%;
  • Волинська (19 – 23) – 14,82%;
  • Дніпропетровська (24 – 40) – 19,49%;
  • Донецька (41 – 61) – 18,17%;
  • Житомирська (62 – 67) – 16,30%;
  • Закарпатська (68 – 73) – 8,30%;
  • Запорізька (74 – 82) – 20,74%;
  • Івано-Франківська (83 – 89) – 11,51%;
  • Київська 90 – 98) – 17,82%;
  • Кіровоградська (99 – 103) – 20,05%;
  • Луганська (104 – 114) – 20,61%;
  • Львівська (115 – 126) – 12,40%;
  • Миколаївська (127 – 132) – 19%;
  • Одеська (133 – 143) – 14,75%;
  • Полтавська (144 – 151) – 20,55%;
  • Рівненська (152 – 156) – 14,15%;
  • Сумська (157 – 162) – 19,20%;
  • Тернопільська (163 – 167) – 12,46%;
  • Харківська (168 – 181) – 17,09%;
  • Херсонська (182 – 186) – 18,94%;
  • Хмельницька (187 – 193) – 16,71%;
  • Черкаська (194 – 200) – 20,08%;
  • Чернівецька (201 – 204) – 10,47%;
  • Чернігівська(205 – 210) – 20,11%;
  • Київ (211 – 223) – 15,60%.

Читайте: Екзит-пол – вибори 2019

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за тим, як відбуваються вибори президента 2019 в Україні онлайн.

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