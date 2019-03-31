В Україні на виборах президента вже проголосували близько 5 млн виборців.
На виборах президента в Україні 2019 проголосували 4 млн 848 тис. 926 громадян.
Такі дані повідомив під час брифінгу заступник голови ЦВК Олег Конопольський.
У 198 округах вже проголосували 16,67% виборців.
Відомості про активність виборців надіслали 198 територіальних виборчих округів.
Дані по областях:
- Вінницька (11 – 18 виборчі округи) – 17,09%;
- Волинська (19 – 23) – 14,82%;
- Дніпропетровська (24 – 40) – 19,49%;
- Донецька (41 – 61) – 18,17%;
- Житомирська (62 – 67) – 16,30%;
- Закарпатська (68 – 73) – 8,30%;
- Запорізька (74 – 82) – 20,74%;
- Івано-Франківська (83 – 89) – 11,51%;
- Київська 90 – 98) – 17,82%;
- Кіровоградська (99 – 103) – 20,05%;
- Луганська (104 – 114) – 20,61%;
- Львівська (115 – 126) – 12,40%;
- Миколаївська (127 – 132) – 19%;
- Одеська (133 – 143) – 14,75%;
- Полтавська (144 – 151) – 20,55%;
- Рівненська (152 – 156) – 14,15%;
- Сумська (157 – 162) – 19,20%;
- Тернопільська (163 – 167) – 12,46%;
- Харківська (168 – 181) – 17,09%;
- Херсонська (182 – 186) – 18,94%;
- Хмельницька (187 – 193) – 16,71%;
- Черкаська (194 – 200) – 20,08%;
- Чернівецька (201 – 204) – 10,47%;
- Чернігівська(205 – 210) – 20,11%;
- Київ (211 – 223) – 15,60%.
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Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за тим, як відбуваються вибори президента 2019 в Україні онлайн.