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На виборчій дільниці в Києві вивісили карту України без Криму

У Києві на виборах президента України у школі вивісили карту України без Криму.

На виборчій дільниці в Києві вивісили карту України без Криму

В актовій залі столичної школи під час виборів президента вивісили зображення України без Криму, повідомляє група Захисти свій голос у Facebook.

Інцидент стався на виборчій дільниці, що розташована за адресою вулиця Серджа Лифаря, 14 у школі №276.

Громадянської платформи звернулася до Нацполіції з проханням негайно відреагувати на ситуацію. Поки ніяких заяв з боку правоохоронців не було.

Читайте: Вибори президента України 2019 – офіційні результати екзит-полу

До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

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