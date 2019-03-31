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Факти / Україна / Політика

Перед другим туром виборів потрібні дебати – Порошенко

Президент України Петро Порошенко назвав дебати ключовим елементом другого туру виборів.

Перед другим туром виборів потрібні дебати – Порошенко

Петро Порошенко заявив, що перед другим туром виборів президента України повинні пройти передвиборчі дебати кандидатів.

– Вибори – у другому турі. Ключовим елементом повинні бути передвиборчі дебати, – заявив Порошенко.

ЧитайтеВибори президента України 2019 – офіційні результати екзит-полу

До слова 20 березня перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко і нардеп Марія Іонова зареєстрували законопроект про обов’язкові дебати кандидатів перед другим туром виборів.

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року.

До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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