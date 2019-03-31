31 березня в Україні буде тепло і сонячно.
На всій території країни пануватиме сонячна погода, дощів не прогнозується. Температура повітря вдень прогріється до 18 градусів тепла.
На сході вдень 13-16 вище нуля, вночі 2-4 градуси тепла.
На заході найтепліше, там місцями повітря прогріється до +18°. Вночі 0-4 вище нуля.
На півдні країни до +17° вдень і 3-6° вночі.
У Києві сьогодні сонячно, вдень 15-17°, вночі 2-4°.
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Нагадаємо, що сьогодні в Україні відбуваються вибори президента. Факти ICTV слідкують за всіма найважливішими подіями.
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