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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 31 березня (КАРТА)

31 березня в Україні буде тепло і сонячно.

погода в Украине

На всій території країни пануватиме сонячна погода, дощів не прогнозується. Температура повітря вдень прогріється до 18 градусів тепла.

На сході вдень 13-16 вище нуля, вночі 2-4 градуси тепла.

На заході найтепліше, там місцями повітря прогріється до +18°. Вночі 0-4 вище нуля.

На півдні країни до +17° вдень і 3-6° вночі.

У Києві сьогодні сонячно, вдень 15-17°, вночі 2-4°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 31 березня

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відбуваються вибори президента. Факти ICTV слідкують за всіма найважливішими подіями.

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