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Факти / Україна / Політика

Поліція дасть кваліфікацію діям Ляшка під час голосування

У поліції пообіцяли зайнятися фактом голосування кандидата в президенти Олега Ляшка.

Поліція дасть кваліфікацію діям Ляшка під час голосування

Радник глави МВС Іван Варченко заявив, що поліція дасть правову оцінку діям кандидата в президенти Олега Ляшка, який показав журналістам заповнений бюлетень.

За його словами, дії кандидата в президенти можуть бути кваліфіковані як такі, що мають ознаки кримінального злочину.

– Закон прямо забороняє демонстрацію виборчого бюлетеня в приміщенні для голосування, не в кабінці, де ви здійснюєте, а вже в приміщенні, – сказав Варченко.

Він додав, що виборцям заборонено розповідати, за кого вони віддали свій голос або ж показувати заповнений бюлетень.

Читайте: Вибори президента 2019 Україна – ОНЛАЙН

До слова, Факти ICTV писали про те, як проголосувати на виборах 2019.

Джерело: 112 Україна

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