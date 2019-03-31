У поліції пообіцяли зайнятися фактом голосування кандидата в президенти Олега Ляшка.

Радник глави МВС Іван Варченко заявив, що поліція дасть правову оцінку діям кандидата в президенти Олега Ляшка, який показав журналістам заповнений бюлетень.

За його словами, дії кандидата в президенти можуть бути кваліфіковані як такі, що мають ознаки кримінального злочину.

– Закон прямо забороняє демонстрацію виборчого бюлетеня в приміщенні для голосування, не в кабінці, де ви здійснюєте, а вже в приміщенні, – сказав Варченко.

Він додав, що виборцям заборонено розповідати, за кого вони віддали свій голос або ж показувати заповнений бюлетень.

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До слова, Факти ICTV писали про те, як проголосувати на виборах 2019.