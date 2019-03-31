У мережі та ЗМІ оприлюднюють дані екзит-полів, які можуть бути штучними.

Останні дві години відомі журналісти, блогери та політики оприлюднюють екзіт-поли.

Про це повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

– Така діяльність заборонена законодавством. КВУ закликає не оприлюднювати такі матеріали. Адже це може бути штучна інформація.

Серед позитивних тенденцій дня голосування відзначається пасивність у застосуванні технології підкупу виборців, заявив Кошель.

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– Станом на 16.00 – лише чотири зафіксовані такі приклади. Ще 10 випадків – люди виносили бюлетень з виборчої дільниці.

Гаряча лінія, за якою можна повідомляти про порушення законодавства – 0 800 212 585.

До слова, результати Національного екзит-полу виборів президента України 2019 будуть опубліковані на сайті Факти ICTV рівно о 20.00.