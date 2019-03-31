PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Результати виборів: у КВУ попередили про фейкові екзит-поли

У мережі та ЗМІ оприлюднюють дані екзит-полів, які можуть бути штучними.

Результати виборів: у КВУ попередили про фейкові екзит-поли

Останні дві години відомі журналісти, блогери та політики оприлюднюють екзіт-поли.

Про це повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

– Така діяльність заборонена законодавством. КВУ закликає не оприлюднювати такі матеріали. Адже це може бути штучна інформація.

Серед позитивних тенденцій дня голосування відзначається пасивність у застосуванні технології підкупу виборців, заявив Кошель.

Читайте: Екзит-пол – вибори в Україні 2019

– Станом на 16.00 – лише чотири зафіксовані такі приклади. Ще 10 випадків – люди виносили бюлетень з виборчої дільниці.

Гаряча лінія, за якою можна повідомляти про порушення законодавства – 0 800 212 585.

До слова, результати Національного екзит-полу виборів президента України 2019 будуть опубліковані на сайті Факти ICTV рівно о 20.00.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка