Попри переведення годинників, українці ще з восьмої ранку почали приходити на виборчі дільниці. Та ажіотаж виник переважно там, де голосували українські політики.

Чинний президент Петро Порошенко на виборчу дільницю в Києві прийшов з усією великою родиною.

Юлія Тимошенко чи не вперше на виборах голосувала не в рідному Дніпрі, а у Києві. На дільницю прийшла разом з чоловіком Олександром і давнім соратником по партії Іваном Кириленком.

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Кількість телекамер і журналістів, здавалося, була більшою, ніж самих виборців на дільниці, де голосував Володимир Зеленський. Шоумен разом з дружиною ледь протиснулися для отримання бюлетеню. Кандидат багато жартував та посміхався. Сказав, що проголосував за гідну людину. За кого саме, щоправда, не назвав.

Анатолій Гриценко прийшов на дільницю як завжди з дружиною, відомою журналісткою Юлією Мостовою. Щоправда її прізвище спочатку не змогли знайти у списках виборців.

Олександр Вілкул на дільниці був у гарному настрої. Сказав, що у випадку фальсифікацій під час перегонів його штаб знає як з ними боротися.

Міський голова Києва Віталій Кличко приїхав на дільницю після тренування, на велосипеді. І просто у тренувальному костюмі пішов голосувати.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман – один з небагатьох топ-політиків, хто голосував у цей день не у Києві. А разом з дружиною в рідній Вінниці, за місцем реєстрації.

Лідер Народного фронту Арсеній Яценюк прийшов на дільницю разом з дружиною Терезією. Каже, до останнього вагався, за кого віддати свій голос.

Другий президент України Леонід Кучма під час голосування, на яке традиційно прийшов з дружиною Людмилою, наголосив, що головне для країни – досягти миру.

Пересвідчитись на власні очі як триває процес волевиявлення – на одну зі столичних дільниць цього дня завітала й посол США Марі Йованович.

Як розповів нам голова виборчої дільниці, посол дуже цікавилася: чи були під час голосування якісь порушення і довго розглядала наш виборчий бюлетень.

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