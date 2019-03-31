Кандидат у президенти України Юлія Тимошенко заявила, що результати екзит-полів – це ще не кінцевий результат виборів, і пообіцяла після 24.00 оголосити попередні результати вибьорів.

Юлія Тимошенко заявила, що її команда провела свій екзит-пол результатів голосування на президенських виборах в Україні.

– Ми не оскаржуємо перше місце Володимира Зеленського з результатом 27% по нашому екзит-полу, на другому місці знаходиться наша команда з результатом 20% і на третьому місці Петро Порошенко – 17,5%, – сказала вона.

За її словами, її команда також веде паралельний підрахунок голосів, результати якого оголосить після 24.00.

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– Це означає, що ми будемо отримувати копії протоколів в електронній формі з кожної виборчої дільниці і після опівночі їх оголошувати. Крім того, ми розраховуємо до кінця завтрішнього дня, 1 квітня, зібрати оригінальні протоколи з мокрими печатками і показати їх суспільству, – сказала кандидат.

Нагадаємо, згідно з даними Національного екзит-полу – результатів виборів 2019, на першому місці з результатом 30,4% Володимир Зеленський, на другому – Петро Порошенко (17,8%) і на третьому – Юлія Тимошенко (14,2%).