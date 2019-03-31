Комітет виборців України заявив про відсутність тенденції підкупу громадян під час голосування в першому турі.

Глава комітету виборців України Олексій Кошель констатував відсутність тенденції підкупу виборців у день президентських виборів.

– Ми зафіксували тільки чотири факти, які можуть бути технологією підкупу виборців, і близько 10-15 фактів винесення бюлетенів з виборчих дільниць. Для когось це може бути сувенір, для когось – технологія в обмін на гроші, але в будь-якому випадку, ці факти не вказують на негативну тенденцію підкупу в день виборів, і це великий позитив, – повідомляє Олексій Кошель.

Він додав, що більшість порушень пов’язані з роботою дільничних виборчих комісій.

– Партії поставилися безвідповідально – вони представлені великою кількістю осіб, які часто навіть пам’ятку про вибори не читали, – зазначив Кошель.

Досі великою проблемою є фотографування бюлетенів, однак воно не пов’язане з підкупом виборців.

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