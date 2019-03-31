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У Львові після голосування помер чоловік

У Львові 89-річний чоловік помер, вийшовши з виборчої дільниці.

выборы 2019

У Львові на вул. Кульчицької після голосування помер чоловік.

– Чоловік прийшов на дільницю, проголосував, вийшов і за межами дільниці впав і помер, — повідомила Ірина Джурик, голова Залізничної районної адміністрації.

На місце події уже приїхала родина, діти,  карета швидкої допомоги та поліція. Обставини події з’ясовують.

Читайте: Селфі у кабінках та хати-рукавички. До яких порушень вдавалися українці під час виборів

До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

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