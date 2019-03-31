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Факти / Україна / Політика

Україна пройшла тест на європейськість! Порошенко про результати екзит-полу

Екзит-пол оголосив результати опитування і Петро Порошенко посідає друге місце.

Україна пройшла тест на європейськість! Порошенко про результати екзит-полу

Чинний президент України Петро Порошенко посів 2 місце за результатами екзит-полу. Він набрав 17,8%.

Порошенко подякував всім громадянам по цілому світу за те, що вони прийшли голосувати і вплинули на результати виборів.

– Україна блискуче пройшла тест на нашу європейськість.  Все, що ми робимо щодо європейського напрямку, є дуже правильним, – наголосив президент.

Він додав, що цьогоріч було менше скарг, ніж у 2014 році і це відповідає європейській політичній культурі.

– До цього Україна не знала,такої гострої конкуренції, яка була на виборах 2019 року, і це добре, – зазначив кандидат в президенти.

Також Петро Порошенко подякував виборцям, які проголосували за інтеграцію у ЄС та НАТО.

– Я не відчуваю ейфорії. Це суворий урок і привід для роботи. Не помиляється той, хто нічого не робить, – підсумував чинний президент.

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Лідером першого туру президентських виборів з результатом 30,4% став Володимир Зеленський.

Друге місце зайняв Петро Порошенко, за нього проголосувало 17,8% українців.

Третьою у президентських перегонах, за даними екзит-полу, стала Юлія Тимошенко. Вона отримала 14,2% голосів.

Нагадаємо, екзит-пол оголосив результати опитування громадян на виборах 2019 в Україні.

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