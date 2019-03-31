PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Ущипніть мене, я сплю! Реакція мережі на дані екзит-полу на виборах 2019

Факти ICTV зібрали реакцію користувачів соціальних мереж на результати виборів президента України по екзит-полу.

Ущипніть мене, я сплю! Реакція мережі на дані екзит-полу на виборах 2019

О 20.00 були опубліковані результати виборів президента по екзит-полу.

Лідером першого туру виборів 2019 з результатом 30,4% став Володимир Зеленський. Друге місце зайняв Петро Порошенко – 17,8%, на третьому місці Юлія Тимошенко – 14,2% голосів.

Юрій Бойко отримав 9,8% голосів, а Анатолій Гриценко – 7,1%.

Читайте: В Україні проходить перший тур виборів президента (ОНЛАЙН)

Дізнавшись результати екзит-полу українці ринулися висловлювати свої думки з цього приводу в соцмережі.

Однак їх позиції розділилися: хтось радіє, хтось здивований, а хтось сумує.

Фото: 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тимошенко: Екзит-поли – це ще не результат виборів
Зеленський здивував, а Порошенко передбачуваний – Парубій про результати екзит-полів
Україна пройшла тест на європейськість! Порошенко про результати екзит-полу
Вікна дільниць закладені мішками: як голосували в зоні ООС
Фото бюлетенів і “мінування” дільниць: порушення на виборах
Явка на виборах президента: 63,81% на 20.00 за даними 115 округів (ОНЛАЙН)
Результати екзит-полу: чому підсумки очікувані
Результати виборів екзит-полу: чому саме Зеленський і Порошенко
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка