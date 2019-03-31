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Факти / Україна

В Україні залишається закритою одна виборча дільниця – ЦВК

В Україні залишається закритою одна виборча дільниця в Ізмаїлі.

В Україні залишається закритою одна виборча дільниця – ЦВК

В день голосування на виборах президента України 2019 відкрилися всі виборчі дільниці, крім однієї в місті Ізмаїл Одеської області.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу повідомила, що на території  України  працюють майже всі дільничні виборчі комісії, за винятком трьох.

Питання по них наразі вирішується.

Читайте: Екзит-пол – вибори в Україні 2019

Згодом вона додала, що в даний момент не працює тільки виборча дільниця в Одеській області, де штамп-печатка ділянки не відповідає зразку, який був відправлений для виготовлення. Це питання буде вирішене на засіданні комісії.

Питання по двох  інших вже вирішене, в тому числі по дільниці в Київській області.

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за виборами 2019 онлайн.

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