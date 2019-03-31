В Україні залишається закритою одна виборча дільниця в Ізмаїлі.

В день голосування на виборах президента України 2019 відкрилися всі виборчі дільниці, крім однієї в місті Ізмаїл Одеської області.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу повідомила, що на території України працюють майже всі дільничні виборчі комісії, за винятком трьох.

Питання по них наразі вирішується.

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Згодом вона додала, що в даний момент не працює тільки виборча дільниця в Одеській області, де штамп-печатка ділянки не відповідає зразку, який був відправлений для виготовлення. Це питання буде вирішене на засіданні комісії.

Питання по двох інших вже вирішене, в тому числі по дільниці в Київській області.

Нагадаємо, Факти ICTV слідкують за виборами 2019 онлайн.