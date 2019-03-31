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Факти / Україна / Політика

Вибори 2019: більше 1,5 тис. порушень і 19 кримінальних справ

На виборах президента України станом на 18.00 Національна поліція зафіксувала 1612 правопорушень.

Вибори 2019: більше 1,5 тис. порушень і 19 кримінальних справ

Правоохоронці зафіксували 1612 повідомлень щодо порушень пов’язаних з виборами . У поліції відкрили 19 кримінальних проваджень. Складено вісім адміністративних протоколів.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич зазначив, що найбільше заяв та повідомлень поліцейські зареєстрували у місті Києві, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій та Харківській областях.

Здебільшого заявники скаржаться на присутність агітації, фотографування бюлетенів,  підкуп виборців, пошкодження бюлетенів та спроби винести бюлетені з дільниці.

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Вибори 2019: більше 1,5 тис. порушень і 19 кримінальних справ / 2 фотографии

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Також надходять повідомлення щодо замінування виборчих дільниць – станом на 18.00 зафіксували уже дев’ять таких. Співробітники вибухотехнічних служб Нацполіції та ДСНС ці повідомлення відпрацювали, інформація не підтвердилися.

До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: МВС

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