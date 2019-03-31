Виборчі дільниці в день президентських виборів закриються о 20.00.

Виборчі дільниці в день виборів президента України 2019 31 березня закриються о 20.00.

За п’ять хвилин до 20.00 голова дільничної виборчої комісії повідомляє про те, що голосування закінчується.

Однак, ті громадяни, які в 20.00 знаходяться на виборчій дільниці, мають право віддати свій голос.

Право проголосувати мають всі громадяни, яким на момент виборів виповнилося 18 років.

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Щоб отримати бюлетень і проголосувати, необхідно пред’явити документ, який посвідчує особу. Це може бути паспорт, тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, які нещодавно отримали громадянство) або військовий квиток (тільки для військовослужбовців строкової служби).

Нагадаємо, Україна у ніч на 31 березня перейшла на літній час. Стрілки годинників перевели на годину вперед.

До слова, Факти ICTV слідкують за виборами 2019 онлайн.