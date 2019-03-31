Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко з дружиною Юлією Мостовою прийшов проголосувати на виборах.

Лідер Громадянської позиції і кандидат у президенти України Анатолій Гриценко проголосував на виборах президента на виборчій дільниці в Голосіївському районі Києва.

Його дружини Юлії Мостової не виявилося в списках, тому вона не змогла віддати свій голос.

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Мостова розповіла, що голосує на цій ділянці з 18 років і ще в п’ятницю знаходила себе в списках.

– Мені здається, що це просто якась дрібна шпилька. Спроби просто зіпсувати настрій в цей день. Але просто Толя знає, що в моєму випадку ця галочка нічого не значить. Я просто з ним була, є і буду, – сказала вона.





















Вибори 2019: Гриценко проголосував, його дружини Мостової не було у списках / 5 фотографий

Нагадаємо, о 20.00 Факти ICTV опублікують перші дані екзит-полу виборів в Україні 2019.