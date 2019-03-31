Кандидат у президенти України Олег Ляшко показав журналістам заповнений бюлетень.

Лідер Радикальної партії і кандидат в президенти України Олег Ляшко продемонстрував у присутності телекамер свій бюлетень після того, як поставити позначку навпроти свого прізвища.

У Комітеті виборців України зазначили, що демонстрація виборцем результатів волевиявлення в приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці голосування згідно зі ст. 7 Закону Про вибори президента України.

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До слова, на виборчу дільницю Ляшко прийшов зі своєю дружиною Роситою.

Нагадаємо, сьогодні проходять вибори президента 2019 в Україні. Факти ICTV стежать за подіями.

Источник: Комитет избирателей Украины