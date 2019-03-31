Станом на 11 годину правоохоронці отримали 151 повідомлення щодо порушень на виборах президента України.

Заступник директора Департаменту комунікації МВС Вікторія Навроцька повідомила у Facebook, що станом на 11 годину до правоохоронних органів надійшло 151 повідомлення щодо порушень на виборах президента.

Розпочате одне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-2 КК України (Фальсифікація виборчих документів).

Найбільше порушень зафіксовано у Донецькій області (21) найменше – у Львівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях (по одному).

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Найчастіше повідомлення пов’язані із незаконною агітацією та фотографуванням бюлетенів.

До слова, Факти ICTV розповідали, як проголосувати на виборах 2019.