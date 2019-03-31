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Вибори 2019: у Варшаві утворилися довжелезні черги

У Варшаві (Польща) утворилася велика черга до виборчої дільниці.

Вибори 2019

У Варшаві (Польща) розпочалася робота виборчої дільниці.

З самого ранку туди почали сходитися люди, аби проголосувати на виборах президента України.

Через це на виборчій дільниці утворилася велика черга.

Деякі користувачі соцмереж вважають, що черга більша, ніж на деяких дільницях в Україні.

Читайте: Екзит-пол – вибори в Україні 2019

До слова, Факти ICTV розповідали, як проголосувати на виборах 2019.

Фото: Natalia Panchenko

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