У Варшаві (Польща) утворилася велика черга до виборчої дільниці.
У Варшаві (Польща) розпочалася робота виборчої дільниці.
З самого ранку туди почали сходитися люди, аби проголосувати на виборах президента України.
Через це на виборчій дільниці утворилася велика черга.
Деякі користувачі соцмереж вважають, що черга більша, ніж на деяких дільницях в Україні.
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До слова, Факти ICTV розповідали, як проголосувати на виборах 2019.
Фото: Natalia Panchenko
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